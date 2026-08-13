Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Пружанский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Пружанском сельском Совете, Беларусь

;
1 объект найдено
Дом в Пружанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Пружанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 71 м²
Жилой дом в Пужанском р-не. 1991 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 104,7 кв.м, общ.- 70,7 кв.м, жил.- 4…
$53,579
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Пружанском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти