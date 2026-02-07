Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Протасевичский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Протасевичском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Верейцы, Беларусь
Дом
Верейцы, Беларусь
Уютная дача среди леса с большим участком.Продается дача в СТ "Верейцы", Осиповичское направ…
$10,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Протасевичском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти