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Долгосрочная аренда складов в Минской Области, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
3
Ждановичский сельский Совет
3
Новодворский сельский Совет
3
Колодищанский сельский Совет
3
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36 объектов найдено
Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино в Хатежино, Беларусь
Аренда складского помещения с офисным блоком в аг. Хатежино
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 487 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию часть складского помещения (200 м2) с офисным блоком (287,1 м2), …
$6
в месяц
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Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Предлагаем аренду склада 146 м2 в районе п. Валерьяново
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 146 м²
Количество этажей 1
Производственно-складское помещение квадратной формы с прочным бетонным полом. Высота потолк…
$2,208
в месяц
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Склад в Марьина Горка, Беларусь
Склад
Марьина Горка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно-складские помещения в аренду в Марьиной Горке!   Сдаем в аренду 230-500 кв.м…
$750
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Склад 915 м² в Молодечно, Беларусь
Склад 915 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 915 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственно-складскую базу в г.Молодечно!Минская обл., Молодечненски…
$1,958
в месяц
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Склад 1 276 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 276 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 276 м²
ренда производственно - складской базы в д. Нелидовичи. На территории расположены следующие …
$3,120
в месяц
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Склад 593 м² в Плисский сельский Совет, Беларусь
Склад 593 м²
Плисский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 593 м²
Количество этажей 1
Сдаются в аренду производственно-складские и административные площади, расположенные в 39 км…
$3
в месяц
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Склад 1 200 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 1 200 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 1 200 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Аренда складского помещения 1410,5 м2 в Дзержинском районе в Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Аренда складского помещения 1410,5 м2 в Дзержинском районе
Фанипольский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 1 411 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение, расположенное по адресу: Минская обл., Дзерж…
$6
в месяц
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Склад 821 м² в Борисов, Беларусь
Склад 821 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 821 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду для размещения производства или склада изолированное помещение общей площад…
Цена по запросу
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Склад 158 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 158 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 158 м²
Этаж 1/1
Предлагаем Вашему вниманию складское помещение площадью 158,1 кв. м, расположенное по адресу…
$1,208
в месяц
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Склад 300 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 300 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Предлагаем в аренду отапливаемые складские помещения площадью от 300 м.кв до 1193 м.кв в г. …
Цена по запросу
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Склад 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под склад с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади:…
Цена по запросу
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Склад 7 189 м² в Смолевичи, Беларусь
Склад 7 189 м²
Смолевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 7 189 м²
Этаж 1/1
Аренда промышленных складов в Смолевичах! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас ес…
Цена по запросу
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Склад 600 м² в Аронова Слобода, Беларусь
Склад 600 м²
Аронова Слобода, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 600 м²
Этаж 1
Сдаются в аренду площади в здании под производственно-складские цели. Хорошее состояние конс…
Цена по запросу
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Склад 290 м² в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Склад 290 м²
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию производственно-складские помещения, расположенные по адресу: Мин…
$580
в месяц
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Склад 491 м² в Дзержинск, Беларусь
Склад 491 м²
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 14
Площадь 491 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду склад площадью 491,2 м2, в центре Дзержинска. Склад находится на первом эта…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 200 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду неотапливаемые складские помещения: - 1-й этаж – 500 кв.м.; - цокольный эта…
$4,106
в месяц
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Склад 7 100 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Склад 7 100 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 7 100 м²
Этаж 1/3
Краткая информация по складу класса А:- складские площади (1-й этаж): склад класса А, полезн…
$48,591
в месяц
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Склад 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Склад 1 032 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 032 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 032 м²
Этаж 1/1
Аренда теплых складских помещенийАдрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Жда…
Цена по запросу
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Склад 32 м² в Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Склад 32 м²
Щомыслицкий сельский Совет, Беларусь
Площадь 32 м²
Этаж 1/1
На территории административно-складского комплекса по адресу: Меньковский тракт, 10 имеются …
Цена по запросу
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Склад 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Склад 200 м² в Дворище, Беларусь
Склад 200 м²
Дворище, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Предлагаются в аренду в аг. Дворище Дзержинского района складские помещения площадью от 200 …
Цена по запросу
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Склад 525 м² в Сухорукие, Беларусь
Склад 525 м²
Сухорукие, Беларусь
Площадь 525 м²
Количество этажей 1
Сдается складское помещение в п. Сухорукие, ул. Базовская, 1Б-1.   Складское помещение…
$7,644
в месяц
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Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
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Склад 180 м² в Логойск, Беларусь
Склад 180 м²
Логойск, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 1/2
Предлагаем Вашему вниманию отапливаемые складские помещения, расположенные по адресу: г. Лог…
$550
в месяц
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Склад 900 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 900 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Склад 900-1800 м2 с отоплением, секционные ворота, высота до балки 3,8 м Заасфальтированые п…
$2,445
в месяц
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Склад 480 м² в Слуцк, Беларусь
Склад 480 м²
Слуцк, Беларусь
Площадь 480 м²
Количество этажей 2
Сдается в аренду отдельно стоящее здание, общей площадью 480 м2, в коттеджном поселке Слуцка…
Цена по запросу
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Склад в Марьина Горка, Беларусь
Склад
Марьина Горка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно-складские помещения в аренду в Марьиной Горке!   Сдаем в аренду 230-500 кв.м…
$345
в месяц
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