  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Прибытковский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Прибытковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 154 м²
✾ -  У вас большая семья и нужен большой дом? А может вы хотите жить и работать, невыходя из…
$45,000
