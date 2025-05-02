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Дома с гаражом в Прибытковском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Цагельня, Беларусь
Дом
Цагельня, Беларусь
Площадь 143 м²
Продается современный двухэтажный дом в п. Цагельня, по ул. Вишнёвая. Дом введен в эксплуата…
$83,900
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Параметры недвижимости в Прибытковском сельском Совете, Беларусь

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