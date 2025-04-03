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Коттеджи в Плюсский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Плюсский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Плюсский сельский Совет, Беларусь
Площадь 407 м²
Роскошный коттедж у Браславских озёр ❤️ Обращаем ваше внимание на уникальное предложение - в…
$370,000
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Параметры недвижимости в Плюсский сельский Совет, Беларусь

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов