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Коттеджи в Плещеницах, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Плещеницы, Беларусь
Коттедж
Плещеницы, Беларусь
Площадь 203 м²
Плещеницы — городской посёлок, лесной курорт  Беларуси. Расположен на берегу Плещеницкого во…
$90,000
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