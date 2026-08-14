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Коммерческая недвижимость в Пироговском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 300 м² в Пироговский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 300 м²
Пироговский сельский Совет, Беларусь
Площадь 300 м²
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$485,000
НДС
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