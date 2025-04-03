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Дома в Пинковичский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Высокое, Беларусь
Дом
Высокое, Беларусь
Площадь 51 м²
Дом в д. Пинковичи Пинского р-на, ул. Переточная. Дом деревянный, крыша - шифер, окна - ПВХ.…
$11,900
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