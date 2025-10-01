Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Переростовский сельский Совет
  4. Жилая

Жилье в Переростовском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Васильевка, Беларусь
Дом
Васильевка, Беларусь
Площадь 73 м²
Продаётся крепкий кирпичный дом в агрогородке Васильевка в 45 км от Гомеля. Агрогородке неда…
$6,500
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Переростовском сельском Совете, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти