Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Першайский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Першайский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Дом площадью 68.9 кв.м. Ровный участок правильной формы площадью 18,71 сотки. Стены дома бре…
$15,900
Оставить заявку
Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом с ремонтом (заезжай и живи!) в тихой и живописной деревне Полубовцы, недалеко …
$24,500
Оставить заявку
Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
Оставить заявку
Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Самое время купить дачу для постоянного проживания в СТ Радиатор! ❤️Полностью готовый для пр…
$40,500
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Першайский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов