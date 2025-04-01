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Дома с гаражом в Першайский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Першайский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Продается дом, полностью готовый для круглогодичного проживания. Дом из газосиликатных бло…
$39,900
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
Продается участок площадью 25 соток, идеально подходящий как для дачного отдыха, так и для п…
$16,000
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Коттедж в Першайский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Продается коттедж в 37км от Минска с городскими удобствами, асфальт до дома, отдельные подье…
$75,000
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Дом в Першайский сельский Совет, Беларусь
Дом
Першайский сельский Совет, Беларусь
Площадь 199 м²
Самое время купить дачу для постоянного проживания в СТ Радиатор! ❤️Полностью готовый для пр…
$40,500
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Параметры недвижимости в Першайский сельский Совет, Беларусь

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