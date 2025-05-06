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Таунхаусы в Папернянском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
Недорогая
Элитная
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