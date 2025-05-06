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Дома с бассейном в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
18
3 объекта найдено
Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 325 м²
Дом с участком в престижном садовом товариществе «Озерный берег» рядом с лесным массивом и р…
$159,000
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Дом в Сёмково, Беларусь
Дом
Сёмково, Беларусь
Площадь 554 м²
Представляем вашему вниманию жилой дом в аг. Сёмково! Молодечненское направление, 10 км от М…
$499,000
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
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