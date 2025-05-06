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Дома с садом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
18
23 объекта найдено
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дом в деревне Лапоровичи. Все коммуникации заведены в дом. Вода- скважина, свет -2…
$382,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается шикарный двухэтажный дом, с террасой, пристройкой, навесом и двумя сараями, общей …
$130,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 62 м²
Продаётся дача в СТ «Семушки», 10 км. от г. Минск, Мядельское направление. Описание: двухэта…
$22,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Отличная дача со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Минского район…
$31,900
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$300,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дача в одном из лучших направлений от МКАД (Мядельское) в 19 км от Минска, в жилом…
$29,900
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Дом в Паперня, Беларусь
Дом
Паперня, Беларусь
Площадь 277 м²
Продается в 8 км от МКАД, Мядельское направление, Минская область, Минский район, Папернянск…
$98,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
В живописном месте продается одноэтажный с мансардой шлакобетонный садовый дом, обложенный с…
$38,500
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Уникальное предложение!!! Продается дом с шикарным участком 0,4279 га в престижном месте, вб…
$160,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Домик деревянный, утеплен и оштукатурен, новая утепленная крыша из мягкой кровли. Имеется по…
$59,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продается дача 90% готовности в СТ "Бодрость-84" в Молодечненском направлении в 9 км от МКАД…
$10,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 63 м²
В 3-х км от МКАД продаётся дача для круглогодичного проживания,  В престижном коттеджном пос…
$42,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дача в живописном месте рядом с Минском. Удобный подъездной путь (асфальт до това…
$18,000
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Дом 2 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Продается изысканный дачный дом, расположенный всего в 9 километрах от города Минска, в спок…
$27,500
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Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
Площадь 433 м²
Красивый уютный коттедж возле водохранилища Вяча.    Один из самых красивых коттеджей в агро…
$299,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дача в 12 км от МКАД в Логойском направлении в СК "Купалинский, " ГАЗ по границе у…
$37,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается изысканный дачный дом, расположенный всего в 9 километрах от города Минска, в спок…
$27,500
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Продаётся дачный дом в 12 км от Минска, с/к «Энергетик-1», Папернянский с/с, Минский район. …
$20,900
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Кирпичная дача 127.76 м.кв возле Минска  15 км от МКАД Цокольный этаж сухой: из железо-бето…
$24,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
Продается уютная дача рядом с Минском. Дом кирпичный 2 этажа, общей площадью 60 кв.м., окна …
$27,900
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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