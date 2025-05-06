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Дома с гаражом в Папернянском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
18
28 объектов найдено
Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Продаётся дом в деревне Лапоровичи. Все коммуникации заведены в дом. Вода- скважина, свет -2…
$382,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 547 м²
Предлагается в продажу коттедж в д. Лапоровичи - элитном поселке Минского района, вблизи Зас…
$269,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 182 м²
Продается шикарный двухэтажный дом, с террасой, пристройкой, навесом и двумя сараями, общей …
$130,000
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Дом 4 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 3
Продается  дом, готовый к проживанию, в садоводческом товариществе Романовка (Мядельское нап…
$87,500
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Таунхаус в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Таунхаус
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
Отличная дача со всеми удобствами с большим участком в одном из красивых мест Минского район…
$31,900
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Уникальное предложение: красивый, надежный дом с ухоженным участком в шикарном месте, рядом …
$80,000
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 309 м²
Продаётся современный коттедж в три уровня - 308,5 м2, 2021 г.п., аг. Семково, ул. Луговая  …
$265,000
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Коттедж в Цнянка, Беларусь
Коттедж
Цнянка, Беларусь
Площадь 449 м²
Д. Цнянка. Ул. Дзержинского. 1км. От МКАД,  что позволяет Вам чувствовать себя городским жит…
$299,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 204 м²
Продаётся новый прекрасный современный энергоэффективный "Коттедж-Шале" на берегу "Водохрани…
$300,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Уютный дом с камином для круглогодичного проживания в 3-х км от МКАД. Внутри полностью отдел…
$87,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
В живописном месте продается одноэтажный с мансардой шлакобетонный садовый дом, обложенный с…
$38,500
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Коттедж в Сёмково, Беларусь
Коттедж
Сёмково, Беларусь
Площадь 586 м²
Ваш коттедж мечты всего в 7 км от Минска!  ❤️ Эксклюзивное предложение: роскошный коттедж с …
$299,000
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Дом 2 комнаты в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Продается изысканный дачный дом, расположенный всего в 9 километрах от города Минска, в спок…
$27,500
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Коттедж в Вишнёвка, Беларусь
Коттедж
Вишнёвка, Беларусь
Площадь 433 м²
Красивый уютный коттедж возле водохранилища Вяча.    Один из самых красивых коттеджей в агро…
$299,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 48 м²
Продается дача в 12 км от МКАД в Логойском направлении в СК "Купалинский, " ГАЗ по границе у…
$37,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 93 м²
Продажа Садового домика с земельным участком в СТ,, Яблоко ". Дом построен из бревна и обшит…
$34,800
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 76 м²
Уютная дача рядом с Минском  ❤️ Продается уютная дача в садовом товариществе «Заценьский Род…
$44,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 129 м²
Продается изысканный дачный дом, расположенный всего в 9 километрах от города Минска, в спок…
$27,500
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Дом в Сёмково, Беларусь
Дом
Сёмково, Беларусь
Площадь 205 м²
Продается участок с современным домом возле Минского моря в С/Т Полевой-2!  - 15 минут до г.…
$125,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 158 м²
В коттеджной застройке агрогородка Большевик продается жилой дом с летней кухней, баней, гар…
$143,000
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Дом в Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Юзуфовский сельский Совет, Беларусь
Площадь 128 м²
Кирпичная дача 127.76 м.кв возле Минска  15 км от МКАД Цокольный этаж сухой: из железо-бето…
$24,000
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Коттедж в Большевик, Беларусь
Коттедж
Большевик, Беларусь
Площадь 129 м²
Коттедж с производственными помещениями и жилым этажом ❤️Ваш бизнес начинается с правильного…
$179,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 236 м²
Дом в СТ Мара-2010, Минский район, Папернянский с/с, всего в 10 км от столицы, в направлении…
$54,000
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 215 м²
Продаётся эксклюзивный новый стильный энергоэффективный коттедж премиум-класса с собственным…
$265,000
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Дом в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 43 м²
Предлагаем вашему вниманию ровный и ухоженный участок площадью 6.06 соток всего в 8.5 км от …
$13,900
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
Дом для круглогодичного проживания рядом с Минском ❤️ Дом по цене квартиры, всего в 5 минута…
$99,900
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Коттедж в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
К вашему вниманию представляется дом с участком. Просторный участок 10 соток на котором уже …
$119,900
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Параметры недвижимости в Папернянском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
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