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Квартиры в Полочанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Яхимовщина, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Яхимовщина, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 64 м²
Этаж 3/3
3-комнатная квартира с хорошей планировкой в 18 км от Молодечно ❤️ Просторная квартира для в…
$25,000
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Параметры недвижимости в Полочанском сельском Совете, Беларусь

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