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Жильё в Полочанский сельский Совет, Беларусь

дома
5
5 объектов найдено
Дом в Яхимовщина, Беларусь
Дом
Яхимовщина, Беларусь
Площадь 90 м²
Самое время купить дом ❤️Продается отличный дом для дружной семьи и постоянного проживания в…
$39,900
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 116 м²
Дом с газовым отоплением и баней в аг. Полочаны! ❤️ Отличный дом с хорошим ремонтом полность…
$34,900
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Дом с баней и участком 25 соток ❤️ Продаётся дом под реконструкцию с баней и большим участко…
$7,000
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 70 м²
Продается дом со всеми коммуникациями в д. Конюхи! ❤️Бревенчатый дом с блочной пристройкой н…
$12,900
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Дом в Полочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Полочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 77 м²
Продается дом под дальнейшее восстановление в д. Рябиновая! ❤️Бревенчатый  дом на просторном…
$6,500
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Параметры недвижимости в Полочанский сельский Совет, Беларусь

с гаражом
с садом
Недорогая
Элитная
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