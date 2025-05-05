Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Подлабенский сельский Совет
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 465 м²
Продается дом под чистовую отделку в д. Наумовичи. Площадь земельного участка 24 сотки. Площ…
$185,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

с садом
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти