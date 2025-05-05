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Дома с садом в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Подлабенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
В продаже дачный участок на ул. Спутник-Озерная, д. 7 в СТ «Спутник-2». Участок расположен б…
$8,900
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Параметры недвижимости в Подлабенском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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