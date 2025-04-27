Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Оршанский район
  4. Жилая
  5. Таунхаус
  6. Гараж

Таунхаусы с гаражом в Оршанском районе, Беларусь

Таунхаус Удалить
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Вы можете ознакомиться с недвижимостью на продажу в других разделах нашего портала
Дом в Старобин, Беларусь
Дом
Старобин, Беларусь
Площадь 62 м²
Просторный дом  ❤️Идеальный вариант для тех, кто хочет стабильное, долговечное жилье в благо…
$31,400
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Этаж 1/9
2-комнатная квартира, г. Брест, ул. Гаврилова, 1985 г.п., 1 / 9 панель, 52,5 / 49,9 / 29,6 /…
$59,500
Оставить заявку
Дом в Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерицко-Слободской сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
Продается дом в невероятно красивом месте – д. Дуброва, Смолевичского района! Дубровское вод…
$230,000
Оставить заявку
Квартира в Борисов, Беларусь
Квартира
Борисов, Беларусь
Площадь 155 м²
Просторная квартира в блокированном жилом доме для комфортной жизни ❤️ Продаётся просторная …
$57,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Слуцк, Беларусь
Дом
Слуцк, Беларусь
Площадь 74 м²
Тёплый дом с газовым отоплением и центральными коммуникациями ❤️Предлагаем вашему вниманию о…
$34,900
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 1 комната в Гомель, Беларусь
Квартира 1 комната
Гомель, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 6/9
Продается  уютная, светлая  однокомнатная  квартира  в девятиэтажном доме в центре  в Советс…
$28,000
Оставить заявку
Дом в Озерский сельский Совет, Беларусь
Дом
Озерский сельский Совет, Беларусь
Площадь 156 м²
Вашему вниманию предлагается дом для круглогодичного проживания в комфортной удаленности от …
$125,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 80 м²
Этаж 5/10
Лот 8742. Звоните для более подробной информации ТОРГ!!! Предлагаем вашему вниманию уютную и…
$85,000
Оставить заявку
Квартира 3 комнаты в Старо-Борисов, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Старо-Борисов, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 1/1
Продаётся комната в 3-х комнатной квартире ❤️ Продается комната 16 кв.м. в уютной 3-хкомнатн…
$10,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Квартира 3 комнаты в Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мухавецкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 74 м²
Этаж 1/9
Лот 8743. Продаётся уютная трёхкомнатная квартира общей площадью 73,5 кв.м на 1 этаже 9-этаж…
$71,800
Оставить заявку
Квартира 1 комната в Заславль, Беларусь
Квартира 1 комната
Заславль, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 2/5
В продаже 1-комнатная квартира на 2-м этаже 5-ти этажного дома г. Заславль. Площадью 28.5 м.…
$39,990
Оставить заявку
Дом в Борисов, Беларусь
Дом
Борисов, Беларусь
Площадь 90 м²
Просторный и уютный дом с  участком в Борисове! ❤️ Дом в хорошем жилом состоянии со всеми ко…
$38,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский

Параметры недвижимости в Оршанском районе, Беларусь

с садом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти