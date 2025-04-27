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Продажа офисных помещений в Оршанском районе, Беларусь

Орша
3
4 объекта найдено
Офис 437 м² в Болбасово, Беларусь
Офис 437 м²
Болбасово, Беларусь
Площадь 437 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание хранилища общей площадью 436,7 м.кв. расположенный на участке 6,16 сотки по…
$26,500
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Офис 3 500 м² в Орша, Беларусь
Офис 3 500 м²
Орша, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/1
Продаётся ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  АРЕНДА складской комплекс общей площадью 3500м.кв. расположенный н…
$660,000
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Офис 841 м² в Орша, Беларусь
Офис 841 м²
Орша, Беларусь
Площадь 841 м²
Количество этажей 2
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$21,237
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Офис 426 м² в Орша, Беларусь
Офис 426 м²
Орша, Беларусь
Площадь 426 м²
Этаж 1/2
Продаётся многофункциональный, современный офис  (ГОТОВЫЙ БИЗНЕС)  общей площадью 426,2кв.м.…
$140,000
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