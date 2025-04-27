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Коммерческая недвижимость в Оршанском районе, Беларусь

Орша
18
20 объектов найдено
Коммерческое помещение 26 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 26 м²
Орша, Беларусь
Площадь 26 м²
Этаж 2/5
Продаётся административно-торговое помещение по ул.Островского 11. Расположено на втором эта…
$35,000
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Коммерческое помещение 138 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 138 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 138 м²
Этаж 1/1
$100,000
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Офис 437 м² в Болбасово, Беларусь
Офис 437 м²
Болбасово, Беларусь
Площадь 437 м²
Этаж 1/1
Продаётся здание хранилища общей площадью 436,7 м.кв. расположенный на участке 6,16 сотки по…
$26,500
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Производство 22 306 м² в Орша, Беларусь
Производство 22 306 м²
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Количество этажей 9
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении открытого ау…
Цена по запросу
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Производство 1 995 м² в Барань, Беларусь
Производство 1 995 м²
Барань, Беларусь
Площадь 1 995 м²
Количество этажей 3
$30,560
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четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками в Орша, Беларусь
четырехэтажное каменное здание главного корпуса с двумя девятиэтажными каменными пристройками
Орша, Беларусь
Площадь 22 306 м²
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$542,484
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Коммерческое помещение 42 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 42 м²
Орша, Беларусь
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается гараж по адресу: ст Орша-Восточная. Год постройки 1981г.. Хорошее месторасположени…
$2,800
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1
Продается гараж по ул. Советская,1975 года постройки. Отличное месторасположение, цент город…
$7,000
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Офис 3 500 м² в Орша, Беларусь
Офис 3 500 м²
Орша, Беларусь
Площадь 3 500 м²
Этаж 1/1
Продаётся ГОТОВЫЙ БИЗНЕС  АРЕНДА складской комплекс общей площадью 3500м.кв. расположенный н…
$660,000
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Офис 841 м² в Орша, Беларусь
Офис 841 м²
Орша, Беларусь
Площадь 841 м²
Количество этажей 2
Витебский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки» извещает о проведении повторного о…
$21,237
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Производство 1 297 м² в Орша, Беларусь
Производство 1 297 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 1 297 м²
Этаж 1/1
Продается производственная база, по ул. Марата. Общая площадь 1297 кв.м., земельный участок …
$170,000
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Магазин 629 м² в Орша, Беларусь
Магазин 629 м²
Орша, Беларусь
Площадь 629 м²
Этаж 1
Продаётся Торговый дом `ВАВИЛОН` (Готовый действующий бизнес) с 5-тью отдельными входами общ…
$189,000
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Ресторан, кафе 138 м² в Орша, Беларусь
Ресторан, кафе 138 м²
Орша, Беларусь
Площадь 138 м²
Этаж 1/4
Продаётся уютное и прибыльное кафе в центре города (ул.Комсомольская 16).40 посадочных мест,…
$82,512
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Коммерческое помещение 537 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 537 м²
Орша, Беларусь
Площадь 537 м²
Количество этажей 2
Продам здание магазина непродовольственных товаров по ул. Свердлова 16, общая площадь 537 м2…
$238,369
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Магазин 371 м² в Орша, Беларусь
Магазин 371 м²
Орша, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 371 м²
Этаж 1/1
Номер соглашения с агентством 298 от 2023-06-06
$55,800
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Продам гараж ул. Белинского. Общая площадь 25 кв.м., кирпичный 1994 года постройка, высота в…
$4,400
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Коммерческое помещение 1 000 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 1 000 м²
Орша, Беларусь
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 2
Предлагаем Вашему вниманию масштабный Культурно Развлекательный Центр "КОРОНА". Krts "КОРОНА…
$700,000
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Коммерческое помещение 24 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 24 м²
Орша, Беларусь
Площадь 24 м²
Этаж 1/1
Продам гараж ул. Свердлова 26 Общая площадь 23,6 кв.м., кирпичный 1994 года постройка, высот…
$5,500
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Коммерческое помещение 250 м² в Орша, Беларусь
Коммерческое помещение 250 м²
Орша, Беларусь
Площадь 250 м²
Продаётся здание неопределённого назначения с возможностью создания точки общепита, располож…
$75,000
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Офис 426 м² в Орша, Беларусь
Офис 426 м²
Орша, Беларусь
Площадь 426 м²
Этаж 1/2
Продаётся многофункциональный, современный офис  (ГОТОВЫЙ БИЗНЕС)  общей площадью 426,2кв.м.…
$140,000
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Типы недвижимости в Оршанском районе

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