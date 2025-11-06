Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Опсовский сельский Совет
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Опсовском сельском Совете, Беларусь

2 объекта найдено
VOLOSO в Опсовский сельский Совет, Беларусь
VOLOSO
Опсовский сельский Совет, Беларусь
Количество этажей 2
Продается перспективный туристический комплекс на берегу озера Волосо. Озеро Волосо – чис…
$1,10 млн
Инвестиционная 3 600 м² в Опса, Беларусь
Инвестиционная 3 600 м²
Опса, Беларусь
Площадь 3 600 м²
Количество этажей 3
Предложение для инвесторов.   Уникальный объект в сердце Национального парка «Браславс…
$75,000
