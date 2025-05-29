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Продажа офисных помещений в Несвиже, Беларусь

1 объект найдено
Офис 649 м² в Несвиж, Беларусь
Офис 649 м²
Несвиж, Беларусь
Площадь 649 м²
Этаж 1/2
Станьте обладателем многофункционального помещения в Несвиже! Идеальное расположение в центр…
$330,000
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