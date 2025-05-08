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Жильё в Несвиже, Беларусь

дома
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8 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Несвиж, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 1/4
Продается 2-х комнатная квартира в г. Несвиж! Площадь: общая – 60,3 м2,жилая – 34,5 м2, кухн…
$50,000
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 57 м²
Продается дом в г. Несвиж г. Несвиж – историко-культурный город в 86км. от г. минск с множес…
$18,000
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 111 м²
Номер договора с агентством 1135 от 2025-02-24
Цена по запросу
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 200 м²
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
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Дом в Несвиж, Беларусь
Дом
Несвиж, Беларусь
Площадь 83 м²
Дом в городе Несвиж ❤️ Продаётся просторный дом со всеми коммуникациями – идеальный вариант …
$24,900
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Коттедж в Несвиж, Беларусь
Коттедж
Несвиж, Беларусь
Площадь 250 м²
Продается отличный 2-этажный кирпичный коттедж с мансардой в г. Несвиже, по ул. Виноградной.…
$74,000
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Квартира 3 комнаты в Несвиж, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 52 м²
Этаж 2/3
Продается 3-х комнатная квартира в г. Несвиж! Адрес: г.Несвиж, ул.17 Сентября,4   Этаж: 2/3 …
$55,000
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Дом 4 комнаты в Несвиж, Беларусь
Дом 4 комнаты
Несвиж, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
В живописном городе Несвиж, где история и природа переплетаются в гармоничном танце, предлаг…
$63,500
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