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Дома в Новодевятковичский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Новодевятковичи, Беларусь
Дом
Новодевятковичи, Беларусь
Площадь 48 м²
Местоположение: Гродненская область, Слонимский район, Новодевятковичский сельский совет, де…
$5,500
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Дом в Новодевятковичи, Беларусь
Дом
Новодевятковичи, Беларусь
Площадь 100 м²
В развивающемся агрогородке Слонимского района Новодевятковичах (23 км от Слонима) продается…
$7,800
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