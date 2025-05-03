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Дома с садом в Негорельском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
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6 объектов найдено
Коттедж в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 270 м²
Готовая усадьба в д. Пожежино в Дзержинском р-не в 48 км от МКАД, готовый бизнес с перспекти…
$124,900
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Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся дом в Дзержинском районе, в центре а/г Негорелое в 38 км от г.Минска.   Дом очень …
$75,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача! Садовое товарищество "Чистая Росинка". Координаты - 53.590645, 26.999903 Дзерж…
$16,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся двухуровневый дом с авторским дизайном. Год постройки - 2014. Материал стен – блок…
$285,400
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Коттедж в Негорелое, Беларусь
Коттедж
Негорелое, Беларусь
Площадь 132 м²
Современный коттедж из профилированного бруса, в блокированном доме,  в 42 км. от Минска по …
$77,500
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Дом в Рудня, Беларусь
Дом
Рудня, Беларусь
Площадь 78 м²
Продаётся дом в 37 км от МКАД по Брестской трассе.Дом мансардного типа построен в 2007 году …
$67,000
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Параметры недвижимости в Негорельском сельском Совете, Беларусь

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