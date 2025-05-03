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Дома с гаражом в Негорельском сельском Совете, Беларусь

коттеджи
4
5 объектов найдено
Дом в Негорелое, Беларусь
Дом
Негорелое, Беларусь
Площадь 150 м²
Продаётся дом в Дзержинском районе, в центре а/г Негорелое в 38 км от г.Минска.   Дом очень …
$75,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Уютная дача с гаражом❤️Эта уютная дача станет идеальным местом для отдыха и проведения време…
$7,500
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 66 м²
Уютная дача! Садовое товарищество "Чистая Росинка". Координаты - 53.590645, 26.999903 Дзерж…
$16,000
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Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 41 м²
Самое время купить дачу ❤️ Уютный дачный дом с ровным участком в садовом товариществе «Верас…
$21,900
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Негорельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Негорельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 196 м²
Продаётся двухуровневый дом с авторским дизайном. Год постройки - 2014. Материал стен – блок…
$285,400
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Параметры недвижимости в Негорельском сельском Совете, Беларусь

с садом
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