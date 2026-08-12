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Квартиры в Новосёлковском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Марьино, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Марьино, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 44 м²
Этаж 1/2
Продам двухкомнатную квартиру на 1 высоком этаже в двухэтажном кирпичном доме в п.Марино Пух…
$34,892
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Параметры недвижимости в Новосёлковском сельском Совете, Беларусь

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