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Жильё в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

дома
4
5 объектов найдено
Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 73 м²
Продается дача в СТ «Надея Ветеранов»Ищете уютное место для отдыха? Эта дача – идеальный выб…
$18,500
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Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 22 м²
Продается дача! Пуховичское направление! 50 км. от МКАД! Ухоженный ровный крайний участок 8.…
$5,900
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Дом 2 комнаты в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом 2 комнаты
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 1
Отличный вариант для воплощения Вашей мечты – обустройство своего дома по своему усмотрению.…
$14,000
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Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Жилой дом в Кобринском р-не. 1975 г.п. 1 этаж. Общ.СНБ - 72,9 кв.м, общ.- 49,4 кв.м, жил.- 4…
$11,000
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Дом в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новосёлковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 31 м²
Продается дача! Пуховичское направление! 50 км. от МКАД! Уютный садовый домик для небольшой …
$12,500
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Параметры недвижимости в Новосёлковский сельский Совет, Беларусь

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