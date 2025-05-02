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Дома с гаражом в Новопольском сельском Совете, Беларусь

3 объекта найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается деревянный дом с мебелью в д. Осока. Дом из крепкого бруса. Полы деревянные. Отопл…
$22,500
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Дом в Озеричино, Беларусь
Дом
Озеричино, Беларусь
Площадь 80 м²
Продается комфортный дом на 25 сотках земли! Пуховичское направление! 31.2 км. от МКАД!   Бр…
$75,000
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Параметры недвижимости в Новопольском сельском Совете, Беларусь

с садом
Недорогая
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