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Дома с садом в Новопольском сельском Совете, Беларусь

6 объектов найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается жилой дом 68.6кв.м., земельный участок, площадью 25,0 соток, в деревне Бахаровичи …
$24,500
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 30 м²
Продается деревянный дом с мебелью в д. Осока. Дом из крепкого бруса. Полы деревянные. Отопл…
$22,500
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 249 м²
Продается двухэтажный дом с мансардой в 35 км от МКАД в Пуховичском районе, Новопольский сел…
$55,000
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 140 м²
Продаётся  уютный дом для большой семьи по адресу: Минская область, Пуховичский район, Новоп…
$69,900
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Дом в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Дом
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом в д. Дудичи в 30 км. от Минска.Всего 30 минут до станции метро Слуцкий гостине…
$58,900
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Параметры недвижимости в Новопольском сельском Совете, Беларусь

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