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Коттеджи в Новопольском сельском Совете, Беларусь

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2 объекта найдено
Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 250 м²
Для любителей деревянного дома, заехал- живи и радуйся - Крайний участок, 18.76 соток в част…
$149,000
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Коттедж в Новопольский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Новопольский сельский Совет, Беларусь
Площадь 243 м²
Примечательный загородный дом, 32 км от Минска. Этот загородный дом – сочетание классики и с…
$57,900
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Параметры недвижимости в Новопольском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
с садом
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