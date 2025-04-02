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Дома с гаражом в Новомышский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Тешевле, Беларусь
Дом
Тешевле, Беларусь
Площадь 37 м²
!В продаже дом с большим участком! * Площадь: общая – 36 кв.м., жилая – 26,4 кв.м.; * Матери…
$5,900
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Параметры недвижимости в Новомышский сельский Совет, Беларусь

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