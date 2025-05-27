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Квартиры в Новомышском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Новомышский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Новомышский сельский Совет, Беларусь
Площадь 82 м²
! В продаже квартира в блокированном доме! 20 минут езды от г. Барановичи * Площадь: общая –…
$9,700
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Параметры недвижимости в Новомышском сельском Совете, Беларусь

с гаражом
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