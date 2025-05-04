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Магазины в Новогрудке, Беларусь

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1 объект найдено
Магазин 271 м² в Новогрудок, Беларусь
Магазин 271 м²
Новогрудок, Беларусь
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Это предложение для Вас! В продажу предлагается уникальный объект – действующий салон красот…
$139,000
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