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Коттеджи с гаражом в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Большой Тростенец, Беларусь
Коттедж
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 243 м²
ЭКСКЛЮЗИВ! Ваш семейный рай в 10 минутах от Минска! Продажа роскошного двухэтажного особня…
$205,000
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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