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Квартиры с садом в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира в Большой Тростенец, Беларусь
Квартира
Большой Тростенец, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается полдома (вторая часть дома на соседнем участке) под снос в д.Большой Тростенец в 3…
$30,500
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Параметры недвижимости в Новодворском сельском Совете, Беларусь

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