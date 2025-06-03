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Квартиры в Нарочанском сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 68 м²
Этаж 2/2
Самая дешевая 3х комнатная квартира в агрогородке Нарочь! ❤️Теплая трёхкомнатная квартира в …
$22,900
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Параметры недвижимости в Нарочанском сельском Совете, Беларусь

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