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Жильё в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 94 м²
Самое время купить дом рядом с лесом и р. Нарочь ❤️ Просторный дом со своим прудом в деревне…
$18,900
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Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 108 м²
Дом 108 м.кв с участком в 50 соток для ведения хозяйства, или усадьбы ❤️Прочный дом из качес…
$15,500
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Дом в Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 145 м²
Продается дом  на берегу озера в Нарочанском крае!    ·  Участок 24 сотки в частной собствен…
$27,900
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Параметры недвижимости в Нарочанский сельский Совет, Беларусь

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