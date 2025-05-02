Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Миорский район
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Гараж

Дома с гаражом в Миорском районе, Беларусь

1 объект найдено
Дом в Миоры, Беларусь
Дом
Миоры, Беларусь
Площадь 197 м²
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …
$110,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Миорском районе, Беларусь

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти