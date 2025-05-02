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Дома в Миорском районе, Беларусь

5 объектов найдено
Дом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Количество этажей 3
Продается недостроенный коттедж на берегу озера Обстерно Ваш холст для создания уникального…
$220,000
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Дом в Повятский сельский Совет, Беларусь
Дом
Повятский сельский Совет, Беларусь
Площадь 107 м²
Предлагаем вашему вниманию уютный дом на берегу озера Орцы, общей площадью 106.8 кв.м., в 10…
$73,900
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Дом в Миоры, Беларусь
Дом
Миоры, Беларусь
Площадь 197 м²
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейшее …
$110,000
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Дом в Перебродский сельский Совет, Беларусь
Дом
Перебродский сельский Совет, Беларусь
Площадь 664 м²
Продается недостроенный коттедж на берегу озера ОбстерноВаш холст для создания уникального п…
$220,000
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Дом 4 комнаты в Миоры, Беларусь
Дом 4 комнаты
Миоры, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 197 м²
Количество этажей 3
Продается отличный коттедж в одном из живописнейших мест Беларуси в г. Миоры. Живописнейш…
$110,000
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Параметры недвижимости в Миорском районе, Беларусь

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