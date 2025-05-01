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Коттеджи в Мядельском районе, Беларусь

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7 объектов найдено
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 309 м²
Продается на берегу озера Нарочь (первая береговая линия) в курортном поселке Нарочь комплек…
$310,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 246 м²
Отличный коттедж в Мяделе с живописным  видом на озеро Мястро. .Мядель районный центр - здес…
$126,990
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 112 м²
Жемчужина Беларуси, аг. Нарочь, привлекает миллионы туристов, уникальный природный заповедни…
$106,000
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Коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 168 м²
Уникальный дом в сердце национального парка: ваш идеальный уголок природы! ❤️ Продается вели…
$294,000
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Коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 33 м²
Райский уголок у двух озёр: ваш новый дом в окружении природы  ❤️ Отличный дом со всеми удоб…
$34,900
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Коттедж в Занарочь, Беларусь
Коттедж
Занарочь, Беларусь
Площадь 69 м²
Современный уютный умный дом в дали от городской суеты в аг. Занарочь Система умного дома: с…
$100,000
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Параметры недвижимости в Мядельском районе, Беларусь

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