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Жильё в Мядельском районе, Беларусь

Нарочский сельский Совет
31
Мядель
7
Мядельский сельский Совет
5
Сватковский сельский Совет
4
54 объекта найдено
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 309 м²
Продается на берегу озера Нарочь (первая береговая линия) в курортном поселке Нарочь комплек…
$310,000
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Продается дом с большим участком с выходом к ручью и лесу. ❤️Дом в живописном месте на терри…
$27,900
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается дом в д. Пасынки, ул. Набережная. 131 км от МКАД Мядельское направление в живописн…
$44,000
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 205 м²
Продам усадьбу в живописном месте Мядельского района! Деревня Струголапы находится в 700 мет…
$51,000
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Дуплекс 3 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дуплекс 3 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 68 м²
Продается уютный, стильный дом в живописном месте в агрогородке Нарочь, в 20 минутах ходьбы …
$75,000
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Дом 2 комнаты в Мядель, Беларусь
Дом 2 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 51 м²
Этаж 1/1
Земельный участок с домом в живописном месте! Просторный земельный участок с одноуровневым …
$11,500
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается добротный дом, на береговой линии озера Нарочь в д. Черевки! Минская обл., Мядельс…
$50,000
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Дом 2 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 2 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в 3 км от кп. Нарочь, в д. Симоны! Минск…
$57,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 246 м²
Отличный коттедж в Мяделе с живописным  видом на озеро Мястро. .Мядель районный центр - здес…
$126,990
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Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 157 м²
Продается часть жилого дома квартирного типа, на первой береговой линии озера Нарочь со свои…
$135,000
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Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 234 м²
Трехуровневый дом 2009 года постройки, расположенный в агрогородке Нарочь. Площадь дома сост…
$79,000
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Дом в Нарочь, Беларусь
Дом
Нарочь, Беларусь
Площадь 187 м²
Продается усадьба 2014 года постройки, готовая к проживанию. Курортная зона. Озеро Нарочь и …
$87,000
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Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 1 000 м²
Продаётся загородный комплекс "Лесная усадьба", д.Абрамы (Нарочь), 87 га земель, Мядельский …
$250,000
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Дом 1 комната в Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом 1 комната
Княгининский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 49 м²
Количество этажей 1
Продается уютный одноэтажный бревенчатый дом в живописной деревне Вытрески, расположенной в …
$7,000
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
Продается дом в живописном месте возле озера Нарочь в 3 км от кп. Нарочь, в д. Симоны! Минск…
$57,000
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Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается два дома по цене одного на территории Нарочанского национального парка!!! Огромный…
$31,900
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Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
Площадь 55 м²
Продажа уютного дома для круглогодичного проживания аг. Сватки.   В живописном уголке Мядель…
$28,000
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Дом в Сватковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
Площадь 122 м²
Предлагаю вашему вниманию дом, расположенный в живописной деревне Езженцы. Минская обл., Мяд…
$10,000
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 117 м²
Этаж 1/1
Предлагается уникальное предложение под базу отдыха - два дома у самого берега озера в д. Ку…
$51,500
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Квартира 3 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается уютная квартира в двухквартирном блокированном доме, расположенном в живописном аг…
$26,700
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Дом 4 комнаты в Нарочь, Беларусь
Дом 4 комнаты
Нарочь, Беларусь
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 234 м²
Количество этажей 3
Прекрасная возможность стать обладателем дома в живописном агрогородке Нарочь!  Трехуровн…
$79,000
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Комната в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комната
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 510 м²
Количество этажей 3
Представьте себе место, где время словно остановилось, а природа раскрывает свои самые прекр…
$75,000
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Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 178 м²
Этаж 1/2
Прекрасное место для жизни, дом расположен в г. Мядель Большое количество лесов и озер в бли…
$75,000
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Дом в Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом
Княгининский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
Продается уютный одноэтажный бревенчатый дом в живописной деревне Вытрески, расположенной в …
$7,000
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Квартира 5 комнат в Нарочь, Беларусь
Квартира 5 комнат
Нарочь, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 187 м²
Этаж 1/2
Продается усадьба 2014 года постройки, готовая к проживанию. Курортная зона. Озеро Нарочь и …
$87,000
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Дом в Мядель, Беларусь
Дом
Мядель, Беларусь
Площадь 60 м²
Продаётся дом рядом с озером Мястро в г. Мядель! Дом бревенчатый, обложенный кирпичом! Четыр…
$34,000
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Квартира 3 комнаты в Бояры, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Бояры, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/2
Продается двухуровневая квартира в пригороде Мяделя, в живописной деревне Бояры, расположенн…
$25,000
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Дом в Свирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свирский сельский Совет, Беларусь
Площадь 335 м²
Продается уникальная Усадьба!  Мядельский район, г.п.Свирь,ул.Набережная.   Национальный Пар…
$420,000
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Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
Купить  коттедж среди озер! Рассмотрим продажу за субсидию и семейный капитал! ❤️Монументаль…
$78,000
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