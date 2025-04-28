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Коттеджи в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж в Мухавец, Беларусь
Коттедж
Мухавец, Беларусь
Площадь 430 м²
Предлагаем приобрести замечательный жилой дом со сказочной усадьбой в неповторимо красивой п…
$246,000
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Параметры недвижимости в Мухавецком сельском Совете, Беларусь

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