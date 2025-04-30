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Долгосрочная аренда производственных помещений в Минской Области, Беларусь

Щомыслицкий сельский Совет
3
Луговослободской сельский Совет
3
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23 объекта найдено
Производство 491 м² в Дзержинск, Беларусь
Производство 491 м²
Дзержинск, Беларусь
Число комнат 14
Площадь 491 м²
Этаж 1/4
Сдается в аренду склад площадью 491,2 м2, в центре Дзержинска. Склад находится на первом эта…
Цена по запросу
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Производство 191 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Производство 60 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Производство 57 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 57 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение площадью 57,4 м2, на втором этаже отдельно ст…
Цена по запросу
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Производство 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Производство 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Производство 392 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 392 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 392 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию помещение площадью 391,6 кв. м, расположенное в торгово-логистиче…
$2,350
в месяц
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Производство 90 м² в Острошицы, Беларусь
Производство 90 м²
Острошицы, Беларусь
Площадь 90 м²
Этаж 1/1
В аренду предлагается помещение пищевого назначения, расположенное в аг. Острошицы, 20 км от…
Цена по запросу
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Производство 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под производство с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В П…
Цена по запросу
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Производство 376 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Производство 376 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 376 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду два отдельно стоящих помещения на огороженной территории (0,31 га), в посёл…
Цена по запросу
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Производство 350 м² в Логойский сельский Совет, Беларусь
Производство 350 м²
Логойский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду 2 помещения 350 + 500 м2 + земельный участок 2,8144 га., Ангар "клюшечник" …
$1,711
в месяц
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Производство 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Производство 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Производство 340 м² в Сёмково, Беларусь
Производство 340 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 340 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду здание по адресу: Минская обл., Минский р-н, Папернянский с/с, 100/1, район…
$917
в месяц
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Производство 190 м² в Новый Двор, Беларусь
Производство 190 м²
Новый Двор, Беларусь
Площадь 190 м²
Предлагаем в аренду многофункцилнальное помещение в Новом Двору, 4 км от Минска, площадью 19…
Цена по запросу
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Производство 560 м² в Черницкий, Беларусь
Производство 560 м²
Черницкий, Беларусь
Число комнат 25
Площадь 560 м²
Этаж 1/1
Номер договора с агентством 13/1 от 2025-03-12
$3,000
в месяц
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Производство 821 м² в Борисов, Беларусь
Производство 821 м²
Борисов, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 821 м²
Этаж 1/3
Сдается в аренду для размещения производства или склада изолированное помещение общей площад…
Цена по запросу
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Производство 694 м² в Станьково, Беларусь
Производство 694 м²
Станьково, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 694 м²
Этаж 1/1
Аренда склада под производство или хранение до 694 м2 по адресу: д. Станьково (30 км от Минс…
$2,121
в месяц
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Производство 100 м² в Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Производство 100 м²
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду часть производственного помещения, в д.Старино, 30км от МКАД, Червенский р-…
Цена по запросу
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Производство 915 м² в Молодечно, Беларусь
Производство 915 м²
Молодечно, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 915 м²
Этаж 1/1
Предлагаем в аренду производственно-складскую базу в г.Молодечно!Минская обл., Молодечненски…
$1,958
в месяц
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Производство 388 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 388 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Вид объекта: торгово-логистический комплекс «Домовой» (СТО)Этажность: 2 этажа;Общая площадь:…
$2,646
в месяц
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Производство 290 м² в Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Производство 290 м²
Радошковичский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 290 м²
Этаж 1/3
Предлагаем Вашему вниманию производственно-складские помещения, расположенные по адресу: Мин…
$580
в месяц
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Производство в Марьина Горка, Беларусь
Производство
Марьина Горка, Беларусь
Этаж 1/1
Производственно-складские помещения в аренду в Марьиной Горке!  Сдаем в аренду 230-500 кв.м …
$750
в месяц
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Производство 500 м² в Папернянский сельский Совет, Беларусь
Производство 500 м²
Папернянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 500 м²
Этаж 1/1
Аренда помещения под розничный магазин/ склад/ производство в удобной локацииАдрес: Минская …
Цена по запросу
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Производство 7 100 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 7 100 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 7 100 м²
Этаж 1/3
Краткая информация по складу класса А:- складские площади (1-й этаж): склад класса А, полезн…
$48,591
в месяц
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