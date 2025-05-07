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Таунхаусы с садом в Минском районе, Беларусь

Колодищанский сельский Совет
3
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1 объект найдено
Таунхаус в Боровляны, Беларусь
Таунхаус
Боровляны, Беларусь
Площадь 320 м²
Площадь по СНБ - 320 кв.м, высокие потолки – от 3,1 м до 8 м. 4 кондиционера, приточно-вытяж…
$449,000
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Параметры недвижимости в Минском районе, Беларусь

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