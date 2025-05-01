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Долгосрочная аренда магазинов в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
9
Боровляны
7
Щомыслицкий сельский Совет
4
Магазин Удалить
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15 объектов найдено
Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 97 м² в Сеница, Беларусь
Магазин 97 м²
Сеница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду идеальное помещение для успешного бизнеса! Ищете стратегически выгодное мес…
$1,942
в месяц
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Магазин 191 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 191 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение по адресу аг. Озерцо, ул. Центральная, 35А Основные хара…
$1,150
в месяц
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Магазин 60 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Магазин 221 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Магазин 221 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 221 м²
Этаж 3/14
В торгово-административном здании по адресу Новодворский с/с 40, располагающемся непосредств…
Цена по запросу
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Магазин 8 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 8 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 8 м²
Количество этажей 2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Магазин 630 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 630 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 630 м²
Этаж 2/2
Аренда торговых помещений в ТЦ NOVAMOLL по адресу Боровляны ул. Малиновская 2б на втором эта…
Цена по запросу
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Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 622 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 622 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 622 м²
Этаж 1/2
Аренда торговых помещений площадью 8-622 м2 в «NOVAMALL» ❤️ Аренда торговых помещений в совр…
Цена по запросу
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Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Центр международной недвижимости Моя 7Я
Языки общения
English, Русский
Магазин 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Магазин 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 57 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 57 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду многофункциональное помещение площадью 57,4 м2, на втором этаже отдельно ст…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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