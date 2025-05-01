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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Минском районе, Беларусь

Боровлянский сельский Совет
21
Ждановичский сельский Совет
10
Новодворский сельский Совет
10
Колодищанский сельский Совет
8
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86 объектов найдено
Склад 841 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Склад 841 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 841 м²
Этаж 1/1
Предлагаем вашему вниманию складское помещение 840.9 кв. м, расположенное по адресу: Минская…
$4,205
в месяц
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Склад 1 032 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 032 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 032 м²
Этаж 1/1
Аренда теплых складских помещенийАдрес: Минская обл., Минский р-н, Ждановичский с/с, аг. Жда…
Цена по запросу
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Производство 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Производство 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под производство с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В П…
Цена по запросу
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Офис 7 310 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Офис 7 310 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 7 310 м²
Этаж 1/3
Предлагаем вашему вниманию складское помещение площадью 7310,1 кв. м, расположенное в торгов…
$43,861
в месяц
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Аренда складских и офисных помещений в Копище, Беларусь
Аренда складских и офисных помещений
Копище, Беларусь
Количество этажей 3
Сдаются в аренду офисные и складские помещения. 🏢 Кабинеты различных площадей от 10 до 52…
Цена по запросу
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Склад 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Склад 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Склад 1 200 м² в Новодворский сельский Совет, Беларусь
Склад 1 200 м²
Новодворский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 3
Площадь 1 200 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду неотапливаемые складские помещения: - 1-й этаж – 500 кв.м.; - цокольный эта…
$4,098
в месяц
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Коммерческое помещение 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Коммерческое помещение 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Офис 16 м² в Королищевичи, Беларусь
Офис 16 м²
Королищевичи, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 16 м²
Этаж 2/3
Здание построено согласно архитектурного проекта в котором продуманы малейшие мелочи, для уд…
$1,246
в месяц
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Офис 2 030 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 2 030 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Площадь 2 030 м²
Этаж 1/2
Здание производственно-складского назначения общей площадью 2029,6 м2 подойдет как для орган…
Цена по запросу
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Производство 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Производство 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Офис 80 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Офис 80 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 80 м²
Этаж 1/5
Предлагаем к аренду помещение по адресу 9-й км магистрали Минск – Москва – 2! Помещение с от…
Цена по запросу
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Магазин 30 м² в Боровляны, Беларусь
Магазин 30 м²
Боровляны, Беларусь
Площадь 30 м²
Количество этажей 2
Сдаются торговые помещения в новом современном торговом центре «Novamall». Первый этаж: 30 м…
Цена по запросу
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Склад 16 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 16 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 16 м²
Этаж 1/1
В Большом Стиклево (2,5 км за МКАД Могилевское направление) сдаются в аренду помещения:   18…
Цена по запросу
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Магазин 97 м² в Сеница, Беларусь
Магазин 97 м²
Сеница, Беларусь
Число комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 1/1
Сдается в аренду идеальное помещение для успешного бизнеса! Ищете стратегически выгодное мес…
$1,942
в месяц
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Склад 900 м² в Большое Стиклево, Беларусь
Склад 900 м²
Большое Стиклево, Беларусь
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Склад 900-1800 м2 с отоплением, секционные ворота, высота до балки 3,8 м Заасфальтированые п…
$2,444
в месяц
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Офис 20 м² в Большой Тростенец, Беларусь
Офис 20 м²
Большой Тростенец, Беларусь
Число комнат 6
Площадь 20 м²
Этаж 1/2
Готовый объект для бизнеса – всё продумано до мелочей!  ❤️ Аренда торгово-складского здания …
Цена по запросу
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Офис 527 м² в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офис 527 м²
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 7
Площадь 527 м²
Количество этажей 3
Сдаются в аренду многофункциональные помещения, расположенные на 3 и мансардном этажах торго…
$5
в месяц
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Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. в Копище, Беларусь
Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище.
Копище, Беларусь
Площадь 546 м²
Количество этажей 2
Сдается помещение для фитнеса в новом мотеле 5 км от МКАД, г. Минск, вблизи д. Копище. Сд…
$5,640
в месяц
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Склад 200 м² в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Склад 200 м²
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Сдается неотапливаемый склад площадью 200 кв.м, высота потолков 6 м, 2-е въездным ворот, тер…
Цена по запросу
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Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи) в Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Офисы от 37.6 м2 до 196 м2 в аренду (аг. Колодищи)
Колодищанский сельский Совет, Беларусь
Число комнат 5
Площадь 38 м²
Количество этажей 4
Сдаются в аренду офисы, расположенные на 2 этаже многофункционального здания по адресу: Минс…
$5
в месяц
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Производство 60 м² в Озерцо, Беларусь
Производство 60 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/2
Сдаётся в аренду торговое помещение площадью 59,9 м2, на первом этаже отдельно стоящего здан…
Цена по запросу
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Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней в Копище, Беларусь
Сдается 2 этаж офисных помещений 320 м кв с кухней
Копище, Беларусь
Число комнат 10
Площадь 320 м²
Количество этажей 5
Сдаются в аренду офисные помещения на 2 этаже современного 5-ти этажного здания! 🌟 Идеаль…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Тарасово, Беларусь
Склад 1 200 м²
Тарасово, Беларусь
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 3
Многофункциональный комплекс в д. Тарасово Ждановичского сельсовета Комплекс включает в себя…
Цена по запросу
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Склад 300 м² в Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Склад 300 м²
Сеницкий сельский Совет, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 300 м²
Этаж 1/1
Сдаются в аренду производственные помещения! Ищете идеальное место для вашего бизнеса? У нас…
Цена по запросу
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Производство 1 085 м² в Хатежино, Беларусь
Производство 1 085 м²
Хатежино, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 1 085 м²
Этаж 1/1
Сдаётся в аренду складское помещение недалеко от МКАД!Ищете надежное и удобное место для хра…
$5,445
в месяц
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Ресторан, кафе 654 м² в Сёмково, Беларусь
Ресторан, кафе 654 м²
Сёмково, Беларусь
Число комнат 20
Площадь 654 м²
Этаж 1/1
Арендодатель в поиске надежного партнера для реализации совместных проектов, для чего сдаетс…
$1,527
в месяц
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Склад 1 308 м² в Ждановичи, Беларусь
Склад 1 308 м²
Ждановичи, Беларусь
Площадь 1 308 м²
Этаж 2/3
Многофункциональное помещение подходит под склад с/с Ждановичский, ул. Заречная, 1В Площади:…
Цена по запросу
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Магазин 191 м² в Озерцо, Беларусь
Магазин 191 м²
Озерцо, Беларусь
Число комнат 1
Площадь 191 м²
Этаж 2/2
Сдаётся в аренду торговое помещение на втором этаже отдельно стоящего здания в аг. Оцерцо. З…
Цена по запросу
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Производство 388 м² в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Производство 388 м²
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
Число комнат 12
Площадь 388 м²
Этаж 1/3
Вид объекта: торгово-логистический комплекс «Домовой» (СТО)Этажность: 2 этажа;Общая площадь:…
$2,641
в месяц
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